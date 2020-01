"Unser globaler Managementansatz ist eine Diversifizierungsquelle"

Alexis Renault, Global Head of High Yield, ODDO BHF Asset Management



Herr Renault, der Markt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen bietet heute eine durchschnittliche Endfälligkeitsrendite von 3,6%. Ist diese Rendite noch ausreichend gemessen an den eingegangenen Risiken?

Alexis Renault: Das derzeitige Renditeniveau ist attraktiv, wenn man die Ausfallwahrscheinlichkeit auf Sicht von zwölf Monaten und die sehr geringe Marktvolatilität berücksichtigt. Für besonders interessant halte ich die Renditen von B gerateten Anleihen gegenüber BB gerateten. Einige dieser Anleihen werden trotz ihrer hohen Kreditqualität ausgesprochen attraktiv verzinst (7% und mehr).

Welches ist Ihrer Auffassung nach derzeit der wichtigste Risikofaktor am Markt und speziell am Anleihemarkt?

Die beiden Hauptrisiken sind eine unerwartet starke Konjunkturverlangsamung und eine Rückkehr der Inflation. Auch wenn die Inflationsrate momentan gering ist, kann sie jederzeit mit einem Anstieg überraschen!

Der Fonds ODDO BHF Global Credit Short Duration wurde vor einem Jahr aufgelegt. Welches sind seine Anlageziele?

Wir haben diesen Fonds in einem unsicheren Marktumfeld aufgelegt, in dem sich die Anleger gegen Kursverluste und -schwankungen absichern möchten. Trotz der negativen Renditen am Markt strebt unsere Strategie die Erwirtschaftung hoher Renditen und eines hohen Kapitalwachstums an und zeichnet sich zudem durch eine geringe Sensitivität gegenüber mehreren Risikofaktoren wie der Zins- oder Bonitätsentwicklung aus. Darüber hinaus ist unser globaler Managementansatz eine echte Diversifizierungsquelle.

Über welche Ressourcen verfügen Sie für die Verwaltung globaler Fonds?

Wir haben drei zusätzliche Fondsmanager und Analysten eingestellt, um die aussereuropäischen Märkte noch besser abzudecken. Inzwischen umfasst unser Universum ausserhalb Europas mehr als 100 Titel. Unser Team aus insgesamt elf Fondsmanagern und Analysten macht uns zu einem führenden Anbieter in diesem Bereich, sowohl in Bezug auf unsere Research-Ressourcen als auch in Bezug auf das von uns verwaltete Vermögen. Dieses beträgt mittlerweile 6 Milliarden Euro (Stand: 30. November 2019).

Der Fonds, der zurzeit ein Vermögen von 160 Millionen Euro verwaltet, verzeichnete im ersten Jahr seines Bestehens eine Nettoperformance von ca. 2,5% in der Retailanteilsklasse EUR (Zeitraum: 30.11.2018 – 30.11.2019) und von ca. 3,0% in der institutionellen Anteilsklasse EUR (Zeitraum: 30.10.2018 – 30.11.2019) bei sehr geringer Volatilität (1,1%). Wie wollen Sie sich in den nächsten Monaten aufstellen?

Für das Jahr 2020 erwarten wir eine positive Rendite zwischen 1% und 2%. Wir behalten eine defensive Positionierung bei. Die Endfälligkeitsrendite beträgt 1,73% bei einer Zinssensitivität von 2,29. Falls sich die Weltwirtschaft weiter stabilisiert, werden wir möglicherweise die Zinssensitivität, das Kreditrisiko und die zyklische Komponente des Portfolios erhöhen. Unsere aktuelle Allokation halten wir für angemessen: 34% in den USA, 46% in den EMEA-Märkten und 20% in Asien. Wir bevorzugen eine taktische Übergewichtung der Eurozone, die im Vergleich zur asiatischen Region ein ausgewogeneres Risiko-Rendite-Profil aufweist.

(2) Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 0% (=0 Euro bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro); Rücknahmeabschlag vom Rücknahmepreis einmalig bei Rückgabe 0.5% (=5 Euro bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle.

