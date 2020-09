Mit Natango Invest wurde ein kompetenter Partner gefunden, der den Boutiquenfonds "Tareno Global Water Solutions Fund" in Deutschland institutionellen und wholesale Investorengruppen anbietet. Das schreibt Tareno in einer Mitteilung vom Dienstag.

"Durch die Zusammenarbeit mit einem professionellen Vertriebspartner in Deutschland können wir einen neuen und grösseren Investorenkreis erreichen und ihm gleichzeitig einen optimalen Service anbieten", wird Tareno-Fondsmanagerin Sybille Wyss in der Mitteilung zitiert.

Alexandra von Kalnein, Inhaberin Natango Invest, fügt an: "Mit Tareno haben wir einen erfahrenen und leistungsstarken Partner in einer Assetklasse gewonnen, die für unsere Zielgruppe von immer grösserer Bedeutung geworden ist." Nachhaltigkeitskriterien in globalen Aktienportfolien seien inzwischen ein "Must" für professionelle Investoren.

Natango Invest wurde im Januar 2019 von Alexandra von Kalnein gegründet. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im institutionellen Vertrieb sowohl für multinationale Vollanbieter als auch für fokussierte Investmentboutiquen. Natango Invest ist ein Anlagevermittlungs- und Beratungsunternehmen für institutionelle Investoren in Deutschland und ging als Nachfolgeunternehmen der in 2014 gegründeten, deutschen Niederlassung der Hyde Park Investment Ltd. hervor.

Tareno ist ein unabhängiger Asset Manager mit Sitz in Basel, welcher direkt durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht reguliert wird. Der "Tareno Global Water Solutions Fund" wurde im Jahr 2007 lanciert und gehört laut Angaben von Tareno zu den Pionieren im Bereich des Anlagethemas Wasser. Er stützt sich auf langfristige strukturelle Entwicklungen wie Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Urbanisierung und technologischen Wandel.

"Der Fonds investiert in Unternehmen, welche Lösungen für diese Herausforderungen entwickeln und vertreiben. Verfolgt wird ein modellbasierter Investitionsansatz mit systematischer Integration von Nachhaltigkeitskriterien", so die Pressemitteilung. Für seine Performance sowie seine Nachhaltigkeitsstrategie sei der Fonds mehrfach ausgezeichnet worden.

