Vertriebs-Team für Passiv-Geschäft der DWS Schweiz mit neuer Führung

Gilles Boitel (links) und Hans-Jörg Morath (rechts) übernehmen neue Rollen im Vertriebs-Team für das Passiv Geschäft der DWS Schweiz (Bild: Zvg).



In der Schweiz ist ab sofort Gilles Boitel als neuer Leiter Passiv Vertrieb für die Schweiz und Israel verantwortlich, wie DWS am Freitag mitteilte. Er folgt auf Sven Württemberger, der kürzlich die Vertriebsleitung der DWS in der Schweiz übernommen hat. Boitel wird unter anderem die Entwicklung des institutionellen Passiv-Geschäfts in der Schweiz vorantreiben. Er stiess 2015 zu DWS und war vorher unter anderem für Invesco, BlackRock und Accenture tätig.

Hans-Jörg Morath übernimmt eine erweiterte Rolle im Passive Private Bank-Geschäft der DWS. Morath ist für die Betreuung der Privatbanken und digitalen Kanäle verantwortlich. Er soll dazu beitragen, globale Vertriebsinitiativen aufzubauen und die Kundenbetreuung in diesem Sektor zu koordinieren. Morath arbeitet seit drei Jahren für die DWS und war davor als Advisory Portfolio Manager bei Credit Suisse tätig.