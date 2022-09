Von Flossbach von Storch zu Reichmuth

Christof Omlin wechselt ins Münchner Büro der Luzerner Privtbank Reichmuth. (Bild: PD)



Stefan Hasenböhler, Head of Infrastructure der Bank Reichmuth und CEO der Fondstochter Reichmuth Investment Management kommentiert: "Wir freuen uns sehr, mit Christof Omlin einen exzellent vernetzten Profi für unsere Tochtergesellschaft in München gewonnen zu haben, der seit 30 Jahren institutionelle Anleger in Deutschland betreut."

Die langjährige Infrastruktur-Expertise und die interessanten Anlagelösungen von Reichmuth würden sehr gut zu den Anforderungen der institutionellen Investoren in Deutschland passen.

Seit Lancierung der ersten Infrastrukturlösung im Jahr 2012 bietet Reichmuth Investment Management Zugang zu nachhaltigen Infrastrukturanlagen in den Bereichen Transport sowie Ver-­ und Entsorgung in der Schweiz und in Europa. Jüngstes Produkt ist ein im Mai dieses Jahres in Luxemburg lancierter Infrastrukturfonds für institutionelle Anleger.