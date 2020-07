Von Lombard Odier IM zu Fidelity

Salman Ahmed, Global Head of Macro and Strategic Asset Allocation, Fidelity International



Fidelity International hat Salman Ahmed zum Global Head of Macro and Strategic Asset Allocation ernannt, wie der Investmentmanager gegenüber finews.ch bestätigte. Dabei handle es sich um eine neugeschaffene Funktion. Ahmed wird ab August 2020 für den Bereich verantwortlich sein und an Henk-Jan Rikkerink rapportieren. Anna Stupnytska, Global Macro Economist, und Wen-Wen Lindroth, Lead Cross Asset Strategist, werden intern zu der neuen Abteilung wechseln und an Ahmed berichten.

Die vergangenen gut sieben Jahre war Ahmed als Chief Investment Strategist und Co-Vorsitzender des Global Investment Committee bei Lombard Odier Investment Managers tätig. Davor war er Leiter des Bereichs Global Macro bei EDF und Global Economist bei Goldman Sachs.