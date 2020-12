Von PwC zu Swiss Life Asset Managers

Marie Seiler, Head Real Estate Portfolio Management, Swiss Life Asset Managers



Marie Seiler wirdim Verlauf des ersten Halbjahres 2021 neue Chefin im Real Estate Portfolio Management des Anlagegeschäfts für Drittkunden in der Schweiz, wie Swiss Life Asset Managers am Dienstag bekanntgegeben hat. In ihrer neuen Funktion werde sie den Fokus auf die Weiterentwicklung und Umsetzung der Immobilien Portfolio Management-Strategie in der Schweiz legen.

Seiler berichtet direkt an Renato Piffaretti, Head Real Estate Schweiz und wird in Zürich tätig sein. Sie stösst von PwC Schweiz, wo sie über 15 Jahre für das Real Estate Advisory Team in Zürich, Genf und Basel tätig war, zu Swiss Life Asset Managers. Seit 2019 ist sie Partnerin bei PwC Schweiz und leitet seit 2014 das Real Estate Advisory Team in Zürich und Genf. Davor war sie vier Jahre für das Real Estate Advisory Team in Basel und Zürich verantwortlich. Ihre berufliche Laufbahn begann sie 2005 als Consultant bei PwC Schweiz in Basel. Sie hat einen Abschluss in Volkswirtschaftslehre der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg im Breisgau und ist CFA Chartered Financial Analyst.