Von Vanguard zu Aviva Investors

Aviva Investors hat am Montag die Ernennung von Cristina Paradiso zur Client Solutions Managerin bekanntgegeben. Sie hat ihren Sitz in Zürich und berichtet an Rula Ipsaryaris, Leiterin Client Solutions, Schweiz und Liechtenstein. Paradiso verfügt über mehr als 15 Jahre Branchenerfahrung und kommt von Vanguard Investment Switzerland, wo sie als Sales Executive mit Schwerpunkt auf externe Vermögensverwalter und Intermediäre tätig war. Darüber hinaus hatte sie Kundenbetreuungsfunktionen bei Fincor Finance und Farnell inne.