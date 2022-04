Vontobel AM mit Wechsel im institutionellen Geschäft in der Romandie

Luis Veiga, Head of Institutional Clients Romandie in Genf, Vontobel Asset Management



Luis Veiga heisst der neue Leiter für das institutionelle Geschäft in der Romandie, wie Vontobel Asset Management am Dienstag mitteilte. Er ist seit dem 1. April bei Vontobel tätig. Veiga verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Anlageberater und Kundenbetreuer für institutionelle Anleger. Er besitzt einen Master-Abschluss in Quantitative Economics von der Universität Genf.

Veiga übernimmt die Position von Julien Fulop, der Ende Juni 2022 in den Ruhestand geht. Er habe in den letzten 13 Jahren entscheidend dazu beigetragen, starke Beziehungen in der Region aufzubauen, so Reto Lichtensteiger, Head of Institutional Clients Switzerland.