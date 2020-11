Vontobel AM verstärkt Präsenz in Hongkong

Mavis Huang, Relationship Manager, Vontobel AM



Mavis Huang kommt von der DWS zu Vontobel, wo sie als Relationship Managerin für den Aufbau von Beziehungen zu führenden lokalen und globalen Privatbanken sowie zu Vermögensverwaltungsplattformen verantwortlich war. Zuvor war sie bei Income Partners Asset Management für die Geschäftsentwicklung mit Schwerpunkt Greater China verantwortlich. Davor hatte Huang Positionen im Bereich Business Development bei Value Partners und China Merchants Securities Asset Management inne. Sie hat einen Master-Abschluss in asiatischen und internationalen Studien von der City University of Hong Kong.

Vontobel Asset Management ist seit 2009 in Asien präsent und betreut seine Kunden derzeit mit Relationship-Management- und Anlageteams von Büros in Hongkong und Singapur aus. In Taiwan und Japan hat Vontobel Asset Management Kooperationen aufgebaut, um seine Produkte Privatkunden und institutionellen Kunden anzubieten. Erst vor Kurzem hat Vontobel das Engagement für globale Banken und den Intermediärkanal durch den Ausbau der Relationship-Management-Teams in der Region bekräftigt.