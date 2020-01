Vontobel Asset Management eröffnet Niederlassung in Frankreich

Thibault Amand, Country Sales Head Frankreich, Vontobel



Neben seiner bestehenden Partnerschaft mit Hexagone hat Vontobel AM nun eine Niederlassung in Paris eröffnet, um die Kundenabdeckung im Intermediärbereich in Frankreich zu erweitern. Wie Vontobel am Donnerstag bekanntgab, wurde gleichzeitig Thibault Amand zum Country Sales Head ernannt.

Thibault Amand ist ein erfahrener Experte, der seit 25 Jahren in der Branche tätig ist, auf lokaler Ebene starke Kundenbeziehungen unterhält und über fundiertes Wissen zum französischen Markt verfügt. Er wechselt von Hexagone Finance zu Vontobel Asset Management, wo er für die französischen Wholesale-Kunden verantwortlich war. Davor war er bei Aviva Investors France als Head of Wholesale Distribution für Frankreich, Belgien und Luxemburg tätig und bei Mirabaud Asset Management in der Funktion des Head of Sales für die Geschäftsentwicklung des Unternehmens in Frankreich zuständig. Davor bekleidete er die Position des Head of Institutional Sales bei Deutsche Asset Management. Thibault Amand verfügt über einen Master in Finanzwesen von der Université Panthéon-Assas.