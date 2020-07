Vontobel eröffnet Wealth Management-Standort in Mailand

Lorenzo Palleroni, Head of Wealth Management Italy bei Vontobel



Vontobel begrüsst Wealth Management-Kunden in Italien ab sofort an einem neuen Beratungsstandort im Herzen von Mailand. Wie die Zürcher Privatbank am Montag mitteilte, will sie mit dem neuen knapp 20-köpfigen Wealth Management-Team aus Mailand heraus neue Kunden in Italien gewinnen. Im Fokus sind vor allem High und Ultra High Net Worth-Kunden, vermögende Familien, Unternehmer, Stiftungen sowie Familienholdinggesellschaften.

Geleitet wird das Team von Lorenzo Palleroni. Zu Vontobel stiess der gebürtige Mailänder am 1. Juli 2020 von Credit Suisse, wo er während 15 Jahren tätig war. Zuletzt verantwortete er die Private Banking- und Wealth Management-Abteilung im Mailänder Büro.