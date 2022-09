Vontobel erweitert Multi-Boutique-Angebot in Nordamerika

Vontobel lanciert neue Strategien mit Fokus auf Impact Investing, nachhaltigkeitsorientierte Emerging-Markets-Aktien und Chancen in China. (Bild: Shutterstock.com/marlon_trottmann)



Diese neuen Strategien beruhen nach Angabe der Bank auf einer konsistenten Anlagephilosophie, "die sich auf fundiertes Research, disziplinierte Prozesse und Risikomanagement stützt, und umfassen systematische Multi-Asset-Lösungen sowie Strategien mit Fokus auf Impact Investing, nachhaltigkeitsorientierten Emerging-Markets-Aktien und Chancen in China."

Konkret handelt es sich um folgende Strategien:

Die Vescore Active Beta Strategy investiert in globale Aktien und Staatsanleihen mit Fokus auf einer taktischen Bewirtschaftung im Hinblick auf Risikoprämien. Dabei kommen eine quantitative, modellbasierte Allokation sowie Risikomanagement zum Einsatz, um eine optimale Allokation zu gewährleisten, die nicht durch psychologische Faktoren aufgrund herrschender Markbedingungen beeinflusst wird.

Die Vescore Active Beta Opportunities Strategywendet eine taktische Allokationin Risikoprämien in den fünf Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Volatilität und Währungen an, um ein robustes Portfolio zu konstruieren, das langfristig positive absolute Renditen, Diversifikationspotenzial und Liquidität bietet.

Die Global Environmental Change Strategy bietet Zugang zu Vorreitern im Bereich der sauberen Technologie, indem sie möglichst in Aktien innovativer, weltweit tätiger Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial investiert, die Lösungen für sauberes Wasser, saubere Energie, die Mobilität der Zukunft, Smart Building, Ressourceneffizienz oder Recycling bieten.

Die mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Strategy investiert in verschiedene globale Emerging-Market-Aktien und konzentriert sich dabei auf Unternehmen, die im Hinblick auf die Kapitalrendite und eine starke Branchenposition überdurchschnittliche Qualität aufweisen und eine hohe Kapitalrendite und eine starke Position am Markt haben. Die Positionen im Portfolio sind entweder chinesische Lage sind, in künftiges Wachstum zu investieren.