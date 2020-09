Vontobel holt internationalen Fintech-Experten

Toby Triebel, Leiter der globalen Client Unit "Digital Investing" und Mitglied des Operating Committee, Vontobel



Vontobel will das Angebot von digitalen Lösungen für Anleger international weiter ausbauen und verstärkt sich mit dem Finanzmarkt- und Fintech-Experten Toby Triebel, wie das Investmenthaus am Montag bekanntgab. Triebel wird zum 5. Oktober die Leitung der globalen Client Unit "Digital Investing" übernehmen und Mitglied des Operating Committee.

Triebel stösst von dem internationalen Fintech-Unternehmen Wealthsimple zu Vontobel, bei dem er in den vergangenen vier Jahren als CEO Europe and Head International für den Start und das Wachstum des digitalen Investment Managers in Europa und den USA verantwortlich zeichnete. Zuvor sammelte Triebel als Mitgründer und CEO des Berliner Fintech-Unternehmens Spotcap Erfahrungen in der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle. Die Investmentwelt kennt Triebel aus den ersten zehn Jahren seiner beruflichen Karriere, unter anderem im Financing-Team bei Goldman Sachs International in London.

Der gebürtige Düsseldorfer hat nach seinem Studium an der London School of Economics and Political Sience einen Master of Philosophy in Economics an der University of Cambridge und einen Master of Business Research an der Ludwig-Maximilians-Universität München abgeschlossen.

Über die Challenger-Einheit "Digital Investing" stellt Vontobel die globale Investment- und Produktexpertise direkt oder über Partnerschaften und Ecosysteme breiteren Kundengruppen über primär digitale Kanäle zur Verfügung. Dabei setzt dieser Bereich auf dem Endkundengeschäft mit Zertifikaten und Hebelprodukten auf und ergänzt dieses mit einer breiteren Investment-Perspektive. Die Client Unit "Digital Investing", bislang unter der Leitung von Vontobel-CEO Zeno Staub, wurde zu Beginn des Jahres im Zuge der Weiterentwicklung von Vontobel zu einem reinen kundenzentrierten Investmenthaus geschaffen.