Vontobel nominiert ehemaligen CEO von Allianz GI als VR-Präsident

Andreas Utermann, nominiert für den Vontobel-Verwaltungsrat und als VR-Präsident.



Der Vontobel-Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 20. April 2021 Andreas Utermann und Michael Halbherr zur Wahl in das Gremium vor, wie Vontobel im Rahmen der Resultate-Präsentation bekannt gab. Utermann soll zudem Verwaltungsratspräsident der Vontobel Holding und der Bank Vontobel werden. Frank Schnewlin hat sich nach vielen Jahren der Mitgliedschaft im Verwaltungsrat von Vontobel entschieden, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten.

Utermann kam im Jahr 2002 zur Allianz und prägte dort zunächst den Aufbau einer weltweiten Multi-Boutique- Organisation im Asset Management. Ab 2012 leitete er acht Jahre lang die Allianz Global Investors, zunächst als Co-Head und Global Chief Investment Officer und ab 2016 bis 2019 als CEO. Zuvor war er zwölf Jahre in unterschiedlichen Funktionen für die Merrill Lynch Investment Managers tätig. Utermann hat einen Bachelor of Science der London School of Economics and Political Science und einen Master of Arts in Economics der Katholieke Universiteit Leuven.

Michael Halbherr



Halbherr ist als Verwaltungsratsmitglied, Unternehmer und Investor primär für junge, vielversprechende Technologieunternehmen tätig. Bis 2014 war er CEO des Geschäftsbereichs HERE (Kartendienste) der Nokia Corporation und Teil der Nokia Geschäftsleitung. Davor baute er als CEO das Startup-Unternehmen gate5 auf – ein Pionier im Bereich mobiler ortsbezogener Dienste mit Sitz in Berlin –, das er 2006 an Nokia verkaufte. Ferner war er in Führungspositionen in verschiedenen Unternehmen einschliesslich der Boston Consulting Group tätig. Halbherr begann seine Karriere als Postdoktorand am Massachusetts Institute of Technology und promovierte in Elektrotechnik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.