Vontobel öffnet mit neuer App seine Investmentwelt für Affluents

Vontobel hat das bestehende Angebot weiterentwickelt und lanciert mit volt by Vontobel, was es laut eigenen Angaben im Markt noch nicht gibt: die erste Investment-App für das Affluent-Kundensegment auf Private Banking-Niveau mit persönlicher Beratungsmöglichkeit. Kundinnen und Kunden aus dem Segment des gehobenen Mittelstandes erhalten Zugang zu Digital Investment Services, die sonst nur sehr vermögenden Kunden vorbehalten sind, wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag heisst. Damit begründe Vontobel eine eigene Kategorie von Investment-Apps und treibe so sein Wachstum im digitalen Bereich voran.

Als Affluent habe man bis dato entweder auf Robo-Advisors vertrauen oder bei self-service Apps alles selbst machen müssen. Denn obschon sie andere Bedürfnisse als Retail-Kunden haben, würden sie allzu oft als solche behandelt und erhielten von Wealth Managern nicht die gewünschte Betreuung, so Vontobel. Der hybride Ansatz von volt by Vontobel verknüpfe dementgegen persönliche Beratung und umfassende Expertise mit neuester Technologie. Zugang zur Welt von Vontobel gibt es mit volt by Vontobel bereits ab einem empfohlenen investierbaren Vermögen von CHF 25’000.