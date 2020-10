Walliser Kantonalbank ernennt neue Mitglieder der Generaldirektion

Georges Tavernier und Fabrice Constantin sind neue Generaldirektionsmitglieder der Walliser Kantonalbank, Christian Donzé wurde zum Stellvertreter des CEO ernannt. (v.l.n.r.)



Bei der Walliser Kantonalbank (WKB) werden im Zuge von Oliver Schnyders Amtsantritt als neuer Präsident der Generaldirektion gleich mehrere Änderungen an der operativen Struktur vorgenommen. Per 1. Januar 2021 werden sämtliche Kundenaktivitäten in der Division "Kunden" zusammengelegt, während die Unterstützungs- und Supportaktivitäten der Verkaufsfront in der neuen Division "Marktleistungen" zusammengefasst werden.

Georges Tavernier wird per 1. Februar 2021 Mitglied der Generaldirektion und den Bereich "Kunden" verantworten. Aktuell ist er Vizedirektor und Leiter der Märkte Westschweiz und Tessin bei einer grossen Privatversicherung und verfügt insgesamt über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Versicherungswesen. Tavernier hat einen Masterabschluss in Politikwissenschaften, ein Certificate of Advanced Studies (CAS) in Gesundheitsökonomie und ein CAS in Banking and Finance.

An der Spitze des Bereichs "Marktleistungen", welcher das Asset Management, Product Management und Customer Center umfasst, wird ab dem 1. Januar 2021 Fabrice Constantin stehen. Er ist derzeit Direktor und Leiter des Departements Asset Management bei der WKB und hat seine gesamte Karriere bei der Bank absolviert. Constantin hat ein eidgenössisches Diplom als Bankfachmann und einen eidgenössischen Fachausweis als Fachmann für berufliche Vorsorge.

Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat Christian Donzé, Generaldirektor und Leiter der Division "Finanzen und Kredite", zum Stellvertreter des CEO ernannt.