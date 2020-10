Wechsel in der Leitung des Departements Raiffeisenbank Services

Helen Fricker, Leiterin des Departements Raiffeisenbank Services, Raiffeisen Schweiz



Helen Fricker wird per 1. November 2020 die Leitung des Departements Raiffeisenbank Services übernehmen, wie Raiffeisen am Freitag mitteilte. Gleichzeitig wird sie Mitglied der Geschäftsleitung. Fricker folgt auf Philippe Lienhard, der sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, sein Amt per 31. Oktober 2020 abzugeben und Raiffeisen Schweiz zu verlassen.

Fricker ist seit 2011 in verschiedenen Funktionen bei Raiffeisen Schweiz tätig. Aktuell verantwortet sie als Leiterin Bankenbetreuung die Strategieberatung und Vertriebsunterstützung für die Raiffeisenbanken. Zuvor war Helen Fricker als Marktmanagerin für die Ostschweiz zuständig und Ansprechpartnerin in allen operativen und strategischen Fragestellungen der Bankführung. Vor dem Wechsel zu Raiffeisen arbeitete sie beim Bankenberatungszentrum St.Gallen und bei der Zürcher Kantonalbank in der Managementberatung sowie der Personal- und Organisationsentwicklung. Fricker hat Betriebs- und Organisationspsychologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert und verfügt über einen Executive MBA der Hochschule St.Gallen.