Wechsel im Verwaltungsrat der Mobiliar

Aymo Brunetti, neu im Verwaltungsrat der Mobiliar Genossenschaft



Die Delegiertenversammlung der Mobiliar hat Aymo Brunetti und Anja Wyden Guelpa in den Verwaltungsrat der Genossenschaft gewählt. Brunetti ist ordentlicher Professor für Wirtschaftspolitik und Regionalökonomie am Departement Volkswirtschaftslehre der Universität Bern. Seit 2014 ist er zudem geschäftsführender Direktor des Volkswirtschaftlichen Instituts und seit 2020 Vorsitzender des wissenschaftlichen Ausschusses des Center for Regional Economic Development. Wyden Guelpa leitet die Beratungsfirma civicLab, die sie 2018 gründete. Sie ist ausserdem Dozentin für Innovation, Design Thinking und Kommunikation an der Universität Lausanne und an der Fachhochschule Genf.

Rudolf Stämpfli, Fritz Schiesser und Pascale Bruderer scheiden aus dem Verwaltungsrat aus. Stämpfli war 15 Jahre im Verwaltungsrat, davon sieben Jahre als Vizepräsident tätig. Auch Schiesser war 15 Jahre Mitglied des Verwaltungsrats, Bruderer trat dem Gremium im Mai 2018 bei.

Der Verwaltungsrat der Genossenschaft besteht aktuell aus 25 Mitgliedern, 12 Frauen und 13 Männern. Er stellt laut eigenen Angaben die genossenschaftliche Ausrichtung der Mobiliar sicher und fällt strategische Grundsatzentscheide zur Positionierung der Genossenschaft in der Öffentlichkeit.