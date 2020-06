Wechsel im Verwaltungsrat von Aduno

Kathrin Wehrli, neu im Verwaltungsrat der Aduno Gruppe.



Die Aduno Holding hat an der Generalversammlung vom 16. Juni 2020 Kathrin Wehrli und Manuel Kunzelmann in den Verwaltungsrat gewählt. Sie ersetzen Michael Auer (ehem. Leiter Privat- und Anlagekunden bei der Raiffeisen Schweiz) und Harald Nedwed (Präsident der Geschäftsleitung der Migros Bank), die auf die ordentliche Generalversammlung vom 16. Juni 2020 hin ausscheiden.

Kathrin Wehrli ist seit 1. März 2020 Leiterin Produkte & Investment Services bei Raiffeisen Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war sie während zehn Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Credit Suisse tätig, unter anderem als Head Products & Services der Swiss Universal Bank. Sie verfügt über einen Master in Business Administration der Universität Lausanne.

Manuel Kunzelmann ist seit 1. Mai 2020 CEO der Migros Bank. Davor war er von 2009 bis 2020 in verschiedenen Funktionen bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank tätig, ab Juli 2017 als Mitglied der Geschäftsleitung. Von 1999 bis 2009 war er bei der UBS tätig, unter anderem als Executive Director im globalen Strategiebereich. Manuel Kunzelmann ist Betriebsökonom FH mit einem Master in Business Administration der Universität Zürich und einem Nachdiplomstudium in Wirtschaftsinformatik.