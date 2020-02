Weiterer Partner bei Wellershoff

Adriel Jost steigt bei Wellershoff zum Partner auf.



Adriel Jost, seit 2018 Chefökonom von Wellershoff & Partners und damit für die volkswirtschaftlichen Analysen verantwortlich, wurde zum Partner ernannt. Bevor Jost zu Wellershoff stiess, war er über sieben Jahre bei der Schweizerischen Nationalbank tätig, zuletzt als Berater des Vizepräsidenten des Direktoriums. Er hat in St. Gallen, Singapur und Perth Volkswirtschaftslehre studiert und mit einem Master in Quantitative Economics and Finance sowie einem PhD in International Affairs and Political Economy der Universität St. Gallen abgeschlossen.

Prof. Dr. Klaus Wellershoff, Gründer und Verwaltungsratspräsident, kommentiert: "Wir freuen uns, unser Management-Team mit Adriel Jost erweitern zu können. Seine ausgewiesene fachliche Kompetenz, sein vorwärtsgerichtetes Denken und seine Fähigkeit, effiziente Lösungen für Kunden zu finden, erlauben uns, unsere Kunden noch besser bedienen zu können."

Mit Jost erweitert Wellershoff das Partnerschaftsgremium von drei auf vier Personen. Neben dem Gründer zählen dazu noch Cyril Demaria, Head of Private Markets, sowie Christa Janjic-Marti, Head of Investment Services. Wellershoff & Partners ist ein unabhängiges, internationales Research- und Beratungsunternehmen. Der Schwerpunkt liegt in der Beratung von Finanzinstituten und institutionellen Anlegern in den Bereichen Makroökonomie und Finanzmärkte.