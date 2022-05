Wie mit Inflations- und Rezessionsrisiken umgehen?

Emmanuel Petit, Leiter des Fixed Income-Teams, Rothschild & Co Asset Management



Der europäische Kreditmarkt steht seit Jahresbeginn infolge steigender Zinsen und Spreaderweiterungen stark unter Druck. Investment Grade-Papiere gaben im Quartalsverlauf 5,36% nach, High Yield-Anleihen 4,66%. Dies ist für beide Segmente der stärkste Rückgang seit März 2020. Der zum Jahresbeginn erstmals einsetzende Aufwärtstrend der Zinsen beschleunigte sich auf beiden Seiten des Atlantiks im März, vor allem aber in Europa, wo die 10-jährigen Zinsen um 50 bp auf 2,74% stiegen.

Die 10-jährige Bundesanleihe rentierte 41 bp höher bei 0,55%.

In den USA gab die Federal Reserve ihre erste Zinserhöhung um 25 bp bekannt und erläuterte die Modalitäten für die Reduzierung ihrer Bilanz. Gleichzeitig lösten die Erwartungen in Bezug auf eine aggressive geldpolitische Straffung eine Verflachung der Renditekurve aus.

Während die 10-jährige Rendite um 51 bp anzog, legte die 2-jährige Rendite 86 bp zu, wobei beide Laufzeitensegmente gleichauf bei 2,34% schlossen. Der Euro-Kreditmarkt steht seit Jahresbeginn unter Druck und verzeichnet seit vier Wochen gewaltige Mittelabflüsse. Die Anzahl der Primärmarktemissionen lag deutlich unter ihrem Durchschnittswert und der Sekundärmarkt bot nur eine geringe Liquidität, da sich die Investoren von diesen Märkten fern hielten.

In der Eurozone lag die jährliche Inflation im Februar bei 5,9% und schnellte im März auf 7,5% hoch, so dass sie jetzt dreimal höher ist als das 2%-Inflationsziel der Zentralbank.

Dieser drastische Anstieg wurde in erster Linie von höheren Energie- und Nahrungsmittelpreisen infolge des Ukraine-Kriegs befeuert: So stiegen die Energiepreise von 32% im Februar auf 44,7% im März. Die Kerninflation (ohne Nahrungsmittel und Energie) zog im März von 2,8% im Vormonat auf 3,2% an. Die EZB, die im März aufgrund des hohen Inflationsdrucks das Auslaufen ihrer ultra-lockeren Geldpolitik im dritten Quartal 2022 angekündigt hatte, ist nun mit den Folgen des Krieges konfrontiert, der vor allem die Energie- und Lebensmittelpreise nach oben treibt.

Deshalb muss die EZB den starken Inflationsdruck dämpfen und gleichzeitig der schwächeren Konjunktur Rechnung tragen, um die Wirtschaft nicht abzuwürgen.

1. Quartal 2022 – Eckdaten

Während die Performance des Fonds im Januar und Februar mit dem Referenzindex gleichauf lag, erzielte der Fonds im März eine Überperformance von 50 bp. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf seine Positionierung auf der Zinskurve und auf die Zinsentwicklung. Mit Blick auf die Ratings generierten BBB- und HY-Papiere ohne Rating das gesamte Alpha, während BB-Anleihen einen positiven Beitrag (+65 bp) zur Fondsperformance leisteten.

Am besten schnitten die Anleihen EP Infrastructure 2024 (+5 bp), RBI 2023 und RBI Tier 2 2023 (jeweils +3 bp) sowie EDF hybrid (+3 bp) ab. Auf der Verliererseite standen die Anleihen Technip Energies 2028 (-5 bp), Finnair 2025 (-4 bp), Euronet 2026 (-3 bp) und Prosus 30 (-3 bp).

In jüngster Zeit kauften wir folgende Anleihen: EP Infrastructure 2024 (BBB), Raffeisen Tier 2 30 Call 25 (Baa2, 6,55%), Easyjet 28 (BBB-, 4,2%) und Prosus 26 (BBB, 3,5%). Am Primärmarkt zeichneten wir die beiden AT1-Papiere von Deutsche Bank und Rabobank, die eine Rendite von 6,75% bzw. 4,875% boten.





Perspektiven

Unser aktiv verwalteter High-Conviction-Fonds R-co Conviction Credit Euro ist angesichts steigender Zinsen und des sich schnell ändernden Kreditzyklus gut positioniert: Zum Einen legt er defensiv in Anleihen mit einem Rating von BBB/BBB- an. Da das Investment Grade-Segment derzeit attraktivere Renditen und einen höheren Relative Value als der High-Yield-Markt bietet, legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf IG-Anleihen. Durch diesen Schritt verbessert sich die Kreditqualität der Vermögenswerte in unserem Portfolio allmählich, da sich der Kreditzyklus sehr schnell nach vorn bewegt. 83% des Portfolios sind in IG-Papiere überwiegend (60,7%) mit BBB-Rating investiert und sein Beta liegt über demjenigen des Referenzindex.

Weiter bevorzugen wir Anleihen mit kürzeren und mittleren Laufzeiten. Der Fonds ist im Vergleich zum Index defensiver positioniert, wobei kürzere Laufzeiten übergewichtet sind. Bevorzugt werden 3- bis 7-jährige Papiere, die einen Schutz vor steigenden Zinsen bieten. Die Duration liegt derzeit bei 3,8 Jahren.

Um das Portfolio vor steigenden Zinsen zu schützen, steuern wir kontinuierliche und aktive die modifizierte Duration. Diese beträgt 3,74 (vs. 5,2 für den Index) und lag grundsätzlich unter derjenigen des Index. Daher war der Fonds in der Vergangenheit in Phasen einer steileren Renditekurve widerstandsfähiger als der Index.

Zudem dürften die Finanz- und nachrangigen Finanzanleihen im Portfolio von steigenden Zinsen profitieren. 51,8% des Fondsvermögens sind in Finanz- und nachrangige Finanzanleihen investiert. Die Versteilerung der Renditekurve hat einen Rückgang der Nettozinsmargen ausgelöst, die im Durchschnitt die Hälfte der Erträge des europäischen Bankensektors repräsentieren.

Schliesslich verfügt der Fonds über ein gut diversifiziertes Portfolio mit 192 Positionen und einer Endfälligkeitsrendite von 3%.



Quelle: Rothschild & Co Asset Management



