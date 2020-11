Yova schafft neue Schlüsselpositionen

Cristian von Angerer ist neuer Head of Investing bei Yova. (Bild: zvg)



Der Impact Investing Robo-Advisor Yova schafft vor dem Hintergrund Unternehmenswachstums zwei neue Positionen. Cristian von Angerer übernimmt die Position als Head of Investing und Katinka Oppeck wird neue Communication- und Content-Managerin. Von Angerer kommt von der Boston Consulting Group, wo er als Consultant im Asset und Wealth Management tätig war. Zuvor war er fünf Jahre Portfolio Manager sowie Head of Portfolio Construction bei Assenagon Asset Management und Financial Analyst bei Houlihan Lokey. Sein Schwerpunkt liegt auf der digitalen Transformation im Finanzbereich und soll Yova bei der Expansion und der Schliessung von neuen Partnerschaften unterstützen.

Oppeck war drei Jahre bei Vice in Zürich in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Redakteurin und als Content Creator. Zuvor war sie Chefredakteurin beim RCKSTR Magazin. Ihre Schwerpunkte liegen auf der Entwicklung von digitalen Content-Formaten.