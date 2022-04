Zurich Invest beschliesst neue Klimaziele bei Immobilien Schweiz

Die vier Mehrfamilienhäuser mit 129 Wohnungen in der Überbauung Kleeweid am Stadtrand von Zürich wurden nach Minergie-P-Standard errichtet und mit dem Energie Label LEED Gold ausgezeichnet. (Bild: Zurich Invest AG)



Die Zurich Invest AG setzt ihren Weg in Richtung Klimaneutralität konsequent fort. Nachdem sie seit 2010 den CO2-Ausstoss im Immobilien-Portfolio der Zürich Anlagestiftung bereits um mehr als 20 Prozent reduzieren konnte, hat sie nun weitere Etappen-Ziele zur Erreichung der Klimaneutralität bis ins Jahr 2050 definiert:

In den Immobilien Anlagegruppen der Zürich Anlagestiftung ist eine weitere Reduktion der CO2-Emissionen bis 2025 um zusätzliche 20 Prozent geplant.

Im Immobilienfonds ZIF Immobilien Direkt Schweiz soll der Ausstoss bis 2030 um 30 Prozent sinken.

Konkrete Massnahmen zum Net Zero-Pfad

Um die Klimaziele zu erreichen, wurde ein klar definiertes Massnahmenpaket geschnürt.

Betriebsoptimierungen bei Heizungsanlagen sind nur ein Beispiel dafür, wie sich kurzfristig und schnell erste Erfolge realisieren lassen.

Mittel- und langfristig werden die Energieeffizienz- und CO2-Reduktionsziele durch den Neubau von Liegenschaften und mit der Sanierung bestehender Gebäude nach Minergie-Vorgaben erreicht.

Kombiniert werden diese Massnahmen mit dem Einsatz von erneuerbaren Energien als Ersatz für fossile Energieträger.

Die Zurich Invest AG arbeitet daran, ihre Klimaziele auf allen Ebenen umzusetzen: Transaktionen, Asset-Management und Baumanagement. In ihrer Funktion als Geschäftsführerin der Zürich Anlagestiftung und als Fondsleitung des Immobilienfonds ZIF Immobilien Direkt Schweiz kann sie direkten Einfluss nehmen. Der Stiftungsrat der Zürich Anlagestiftung unterstützt den eingeschlagenen Pfad der Nachhaltigkeit bei den Anlagegruppen.

Mit der Überbauung Kleeweid am Stadtrand von Zürich kommen wir diesem Ziel einen Schritt näher: Die vier Mehrfamilienhäuser mit 129 Wohnungen wurden nach Minergie-P-Standard errichtet und mit dem Energie Label LEED Gold ausgezeichnet. Im Video mit CEO, Martin Gubler, und Senior ESG-Officer, Fabio Oliveira, erhalten Sie einen Einblick.





Essenziell für die erfolgreiche Umsetzung von Klimaschutzmassnahmen ist das aktive Management von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen. Auf diese Weise wird die Nachhaltigkeitsbilanz eines Gebäudes besonders wirkungsvoll beeinflusst. Nachhaltiges Bauen und Bewirtschaften von Immobilien ist ein wesentlicher Bestandteil des Asset- und Gebäudemanagements. Die Zurich Invest AG setzt bei all ihren Immobilienportfolios kontinuierlich auf erneuerbare Energieträger. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt auf allen Ebenen mit entsprechenden Prozessen. Es geht um die energetische Modernisierung, d.h. die Minimierung des Energieverbrauchs für Heizung, Warmwasser und Lüftung. Neben einer effizienten Gebäudetechnik für Kühlung, Klimatisierung und Beleuchtung ist die intelligente Verknüpfung relevant – Digitalisierung als Innovationstreiber.

So lassen sich etwa Temperatur und Luftqualität an die jeweils aktuelle Raumbelegung anpassen. Der Einsatz von modernen Technologien führt zu Kostensenkungen bei der Bewirtschaftung von Immobilien mit dem willkommenen Nebeneffekt, nachhaltiger zu sein.

Aktien und Obligationen: ESG-Kriterien zu 100 Prozent berücksichtigt

Die Zurich Invest AG hat eine klare Strategie definiert, um den Klimawandel und dessen Bekämpfung in ihrem eigenen Anlageansatz und demjenigen ihrer externen Vermögensverwalter zu berücksichtigen. Hierbei hat sie sich zu Massnahmen in fünf Bereichen verpflichtet:

Unsere externen Vermögensverwalter suchen den Dialog mit Geschäftsführungen der Unternehmen, in welchen unsere Kundengelder investiert werden. So werden Entscheide unter Berücksichtigung unserer ESG-Kriterien getroffen. In unserem Onlinebericht finden Sie die Aktivitäten unserer Vermögensverwalter je Gefäss.

Mehr zu den Entwicklungen bei den Immobilien sowie im Gesamtbereich Nachhaltigkeit bei der Zurich Invest AG erfahren Sie in unserem neuen Onlinebericht – Nachhaltigkeit in Zahlen.