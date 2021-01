Die neue Anlagelösung Zurich Invest Middle Market Lending Europe I (EUR hedged) ermöglicht qualifizierten institutionellen Investoren Zugang zu einem breit gefächerten Portfolio an privaten Finanzierungen von europäischen Mittelstandsunternehmen. Die Zusammenarbeit mit dem führenden Private-Debt-Spezialisten, Pemberton Asset Management, bietet Zugang zur grössten Sourcing-Plattform für private Kreditfinanzierungen von Mittelstandsunternehmen in Kontinentaleuropa. Die Spezialisten arbeiten vor Ort in den wichtigsten Rechtsräumen, was eine angemessene Streuung der Kredite über verschiedene Länder und Sektoren erlaubt. Der Fokus liegt dabei auf bilateral verhandelten und erstrangig besicherten Krediten. Die direkte Kreditvergabe begünstigt nicht nur eine attraktive Renditeerwartung, sondern auch die Risikokontrolle durch strengere Gläubigerschutzklauseln.

Die Investoren profitieren darüber hinaus von der langjährigen Erfahrung des Teams in Bezug auf Sorgfaltsprüfung, Strukturierung, laufende Überwachung sowie allfällige Workouts der Kredite. Bei der Konzeption und Realisierung dieser Anlagelösung wurde besonderes Augenmerk auf die Steuer- und Kosteneffizienz für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge gelegt.

Die Anlagelösung Zurich Invest Middle Market Lending Europe I (EUR hedged) wurde Anfang Januar 2021 lanciert und ist für neue Investoren bis mindestens Ende September 2021 zur Zeichnung offen. Ihre Vorteile auf einen Blick:

Attraktiver Zugang zu erstrangig besicherten, bilateralen Krediten in Europa

Zugeschnitten auf die Bedürfnisse von institutionellen Investoren

Breite Diversifikation in West- und Nordeuropa

Attraktive Managementgebühr ausschliesslich aufs investierte Kapital

Neugierig geworden? Informieren Sie sich jetzt über eine mögliche Investition in die neue Anlagelösung Zurich Invest Middle Market Lending Europe I (EUR hedged).

