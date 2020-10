Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund I Acc USD

Valor: 27136790 | ISIN: LU1130125799

Anlageziel:

Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an, indem er in Unternehmen investiert, die an chinesischen Aktienbörsen notiert sind. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI China A Index (USD) (vor Gebühren).

Portfolio:

Der Fonds investiert direkt oder indirekt (inklusive über QFIIund RQFII-Lizenzen, das Shanghai- Hong Kong Stock Connect Programm, Genussscheine, aktiengebundene Beteiligungsscheine und sonstige zulässige Anlagen) vorwiegend in Aktien von Unternehmen, deren Wertpapiere an chinesischen Börsen notiert sind, einschließlich und uneingeschränkt A-Aktien und B-Aktien von Unternehmen, die an der Börse Shanghai und der Börse Shenzhen notiert sind, oder in vergleichbare Wertpapiere, die von der CSRC (China Securities Regulatory Commission) zum Kauf durch nicht-chinesische Anleger freigegeben wurden.