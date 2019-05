Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A - USD Acc

Valor: 27130195

Performance-Daten und Kennzahlen per 31. März 2019

Anlageziel:

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum durch direkte und indirekte Anlagen (einschliesslich durch QFII, RQFII in das Shanghai- Hong Kong Stock Connect Programm, Partizipationsscheine und sonstige zulässige Mittel) hauptsächlich in Anteilen von Unternehmen, deren Wertpapiere auf chinesischen Börsen notiert sind, einschliesslich und ohne Beschränkung auf A-Anteile und B-Anteile von Unternehmen, die an den Shanghai und Shenzen Stock Exchanges notiert sind, und sonstige entsprechende Wertpapiere, die von der China Securities Regulatory Commission zum Ankauf von nicht-chinesischen Investoren autorisiert sind.