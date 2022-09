Valor: 33635329 | ISIN: LU1477743469

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert in börsennotierte eigentümergeführte Unternehmen in der Schweiz, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert werden.

