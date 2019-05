Valoren: 29631569 | ISIN: LU1289970086

Klasse A2 (USD) (thesaurierend)

Beschreibung

Der BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund ist darauf ausgelegt, Anlegern ein Engagement in Schwellenländeraktien zu ermöglichen, das vorwiegend aus Long-Positionen besteht und Veränderungen in der Dynamik nutzt. Der Fonds verfügt über verschiedene Anlageinstrumente, die Erkenntnisse aus dem makroökonomischen Top-down-Research und von Bottom-up-Fundamentalanalysen bestmöglich einsetzen. Ausserdem kann in der Regel Alpha erzielt werden, indem der Fonds besondere Situationen, Short-Positionen und Engagements von international tätigen Konzernen in Schwellenländern zu nutzen vermag. Zudem strebt der Fonds danach, von Schwankungen in Schwellenländern zu profitieren. Sein Ziel ist es, über einen Marktzyklus hinweg ein hohes Alpha im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index zu erwirtschaften.

Eckdaten

Anlageklasse Aktien Morningstar Kategorie Global Emerging Markets Equity Auflegungsdatum des Fonds 18.Sep 2015 Auflegung Anteil 18.Sep 2015 Basiswährung USD Basiswährung der Anteilsklasse USD Fondsvermögen (Mio.) 563.96 USD Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index (Net) Domizil Luxemburg Fondsart UCITS ISIN LU1289970086 Valor 29631569 Bloomberg-Ticker BREMA2U Ausschüttungshäufigkeit Keine Mindestanlagebetrag 5'000 USD*

Der BlackRock Strategic Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen.