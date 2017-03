Ethna-AKTIV A

Valor: 1379668

Der aktiv gemanagte Vermögensverwaltungsfonds Ethna-AKTIV eignet sich für Anleger, für die einerseits die Stabilität, der Werterhalt und die Liquidität ihres Vermögens wichtig sind und die andererseits nicht auf eine angemessene Rendite verzichten wollen. Dies wird erreicht durch eine an die jeweilige Marktlage angepasste Gewichtung der Anlageklassen. Die Asset Allocation erfolgt dabei vollkommen unabhängig von einer Benchmark. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht.

Anlagestrategie Nach dem Grundsatz der Risikostreuung darf das Fondsmanagement sowohl in Aktien, Anleihen als auch in liquide Mittel investieren.

Der Aktienanteil bleibt dabei konstant unter 49 % und zielt vorrangig auf großkapitalisierte Standardwerte. Nach intensiver Einzelfallprüfung können auch Aktien von Unternehmen mit klein- und mittelgroßer Marktkapitalisierung erworben werden.

Auf Anleiheseite investiert der Fonds vornehmlich in festverzinsliche Papiere mit sehr guter bis guter Bonität.

In Abhängigkeit vom jeweiligen Rendite-Risiko-Verhältnis werden auch Unternehmensanleihen unterschiedlicher Sektoren und Länder mit oder ohne Investment Grade von Schuldnern mit einem guten Namen und/oder einem gesicherten Cashflow beigemischt. Zudem kann das Fondsmanagement in geringem Maße in hochverzinsliche Anleihen mit geringer Bonität, sogenannte High-Yield-Anleihen, investieren.

Den regionalen Investitionsschwerpunkt bilden die Länder der OECD.

Zur Absicherung bestehender Portfolioinvestments wie auch als taktische Anlageinstrumente in besonderen Marktsituationen kann das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen Futures und Optionen einsetzen. Wertentwicklung Seit seiner Auflegung 2002 konnte der Ethna-AKTIV eine wachsende Zahl von Anlegern überzeugen. Dementsprechend erhielt er in den Jahren 2009 bis 2015 für seine außerordentliche Wertentwicklung eine Auszeichnung der renommierten Ratingagentur Lipper. Seit seiner Auflage in 2002 erzielte der Fonds eine Performance von 173,74 % bei einer annualisierten Volatilität von 4,33 % p.a. (Stand 30.11.2015).* *Die dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Ein Porträt in Zahlen und Fakten (Stand 30.11.2015)

Fondsname Ethna-AKTIV (A) Valor 1379668 ISIN LU0136412771 Anteilklasse ausschüttend (A) Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. Anlagekategorie Gem. Fonds OECD Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. Sitzland Luxemburg Erstausgabedatum 15.02.2002 Geschäftsjahresende 31.12. Fondsvolumen 12,01 Mrd. Anteilklassenwährung EUR Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 % Managementvergütung 1,50 % p.a. Verwaltungsgebühr 0,15 % p. a. Depotbankvergütung 0,05 % p. a. Leistungsabhängige Vergütung 20 % der über 5 % hinausgehenden Wertentwicklung (High Water Mark) Annualisierte Volatilität (12 Monate) 4,74% Sharpe Ratio (12 Monate) 0,14

Disclaimer: Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem letztgültigen Verkaufsprospekt. Massgeblich sind die Angaben im Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Halbjahres- und Jahresbericht. Den Verkaufsprospekt, die Berichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder bei der Vertreterin in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG, In Gassen 6, CH-8022 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.