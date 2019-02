Ethna-DYNAMISCH (A)

Valor: 10724364

Der Ethna-DYNAMISCH ist ein aktiv verwalteter Multi-Asset-Fonds mit Fokus auf Aktien, der Investoren einen risikokontrollierten Zugang zu den globalen Aktienmärkten bietet. Er richtet sich an Anleger, die ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen wollen, und die die stärkeren Wertschwankungen an den internationalen Aktienmärkten bewusst zugunsten eines höheren Ertragspotenzials akzeptieren. Das Anlageziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer attraktiven Rendite bei langfristigem Kapitalerhalt. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Risiken und Drawdowns zu begrenzen und eine langfristig zu Aktien vergleichbare Rendite zu erwirtschaften. Hierfür werden kontinuierlich sowohl die aktuelle Marktsituation berücksichtigt als auch künftige Entwicklungen antizipiert.

Anlagestrategie:

Multi-Asset mit Fokus auf Aktien: Wertpapiere aller Art, zu denen Aktien, Renten, Derivate, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder u.a. zählen.

Die Netto-Aktienallokation des Ethna-DYNAMISCH kann zwischen 0 % und 70 % variieren.

Bottum-up Selektion: Aussichtsreiche Aktientitel werden beim Ethna-DYNAMISCH auf Grundlage eines wertbasierten Ansatzes identifiziert und ausgewählt, um so einen Mehrwert gegenüber passiven Investments zu generieren.

Potenzielle Risiken werden hauptsächlich durch aktive Asset Allokation und Put-Optionen gesteuert.

Investitionsschwerpunkt sind die Länder der OECD.

Wertentwicklung:

Seit seiner Auflegung 2009 konnte der Ethna-DYNAMSICH - A- eine wachsende Zahl von Anlegern überzeugen. Die angestrebte Volatilität des Fondspreises soll unter 10 % liegen. Seit seiner Auflage in 2009 erzielte der Fonds eine Performance von 54,73 % bei einer annualisierten Volatilität von 6,63 % p.a. (Stand 31.12.2018).*

*Die dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.

Disclaimer: Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem letztgültigen Verkaufsprospekt. Massgeblich sind die Angaben im Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Halbjahres- und Jahresbericht. Den Verkaufsprospekt, die Berichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder bei der Vertreterin in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG, In Gassen 6, CH-8022 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.