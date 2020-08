GKB (CH) Aktien Welt ESG A

Valoren: 35765921 | ISIN: CH0357659215

Beschreibung

Der Fonds investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, etc.) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die aktiven Abweichungen basieren auf einem quantitativen Bewertungsmodell der Graubündner Kantonalbank, das sowohl fundamentale als auch technische Faktoren miteinbezieht. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

einen langfristigen Anlagehorizont haben.

an der Entwicklung des internationalen Aktienmarktes teilhaben möchten.

an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.

bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

über eine hohe Risikotoleranz verfügen.

Fondsinformationen