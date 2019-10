iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Valor: 48370001 | ISIN: E00BK7Y2R57 | Bloomberg-Ticker: IDTC SE

Beschreibung

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen besteht, die vom Finanzministerium der USA (US Treasury) begeben wurden. Die Wertpapiere weisen einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD und haben eine Laufzeit bei Emission (d.h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren.

Der Fonds ermöglicht Ihnen damit ein gezieltes Engagement in mittel- und langfristigen US-Staatsanleihen und einen direkten Zugang zu Staatsanleihen.

Eckdaten

Anlageklasse Obligationen Auflegungsdatum des Fonds 08.Dezember 2006 Auflegung Anteil 26. Juni 2019 Basiswährung USD Währung der Anteilsklasse CHF Nettovermögen des Fonds (Per 04.Sep.2019) USD 3'410'918'543 Nettovermögen der Anteilsklasse (Per 04.Sep.2019) CHF 33'836'347 Vergleichsindex Ticker IDCOT7TR Domizil Irland Fondsart UCITS ISIN IE00BK7Y2R57 Valor 48370001 Ausschüttungshäufigkeit Keine Bloomberg-Ticker IDTC SE

Weitere Informationen

Factsheet

Risikohinweise

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist.

Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschliesslich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft.

BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.

Fondsspezifische Informationen

Konzentrationsrisiko, Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko

Beschreibung der Fondsrisiken

Konzentrationsrisiko

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen.

Kontrahentenrisiko

Die Insolvenz von Unternehmen, die Dienstleistungen, wie die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen, oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann die Anteilsklasse Verlusten aussetzen.

Kreditrisiko

Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Kann ein Finanzinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, werden seine Vermögenswerte von den entsprechenden Behörden gegebenenfalls einer Wertberichtigung unterzogen oder umgewandelt (so genannte „Bail-in-Verbindlichkeiten“), um das Institut zu retten.

Liquiditätsrisiko

Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Rechtliche Informationen

BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority (‘FCA’) zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000, hat dieses Dokument für professionelle Investoren herausgegeben. Keine andere Person sollte sich auf die enthaltenen Informationen berufen. Weitere Informationen, darunter auch eine detaillierte Erklärung unserer Datenschutzrichtlinie, finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.blackrock.com/uk/individual/compliance/privacy-policy. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited.

Für Anleger in der Schweiz

Die iShares ETFS sind in Irland, der Schweiz und Deutschland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street International GmbH, Munich, Zürcher Zweigniederlassung, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle für ausländische, in der Schweiz registrierten oder domizilierten iShares ETFs. Der Prospekt, der Prospekt einschließlich des integrierten Fondsvertrags. die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen.

Index-Haftungsausschlüsse

Der in diesem Dokument erwähnte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen («Interactive Data») und darf aufgrund von Lizenzverträgen von BlackRock, Inc. in Verbindung mit dem Fonds verwendet werden. Weder BlackRock, Inc. noch der Fonds wird von Interactive Data gesponsert, genehmigt, verkauft oder gefördert. Interactive Data gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds ab, den betreffenden Index nachzubilden. INTERACTIVE DATA GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG DES ICE INDEX ODER IRGENDWELCHER DARIN ENTHALTENER DATEN FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. AUF KEINEN FALL TRÄGT INTERACTIVE DATA IRGENDEINE HAFTUNG FÜR BESONDERE, STRAFBARE, DIREKTE, INDIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (DIES BETRIFFT AUCH ENTGANGENE GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT ENTSPRECHENDER SCHADENERSATZFORDERUNGEN HINGEWIESEN WURDE.

© 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK und WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtinhaber.