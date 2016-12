Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class A US$ Accumulating

Valor: 21929889 / ISIN: IE00BC9S3Z47

Nach Jahren niedriger Zinsen und starker Aktienmärkte sehen sich Anleger in Anleihen zahlreichen Herausforderungen gegenüber, darunter eine verstärkte Volatilität und – früher oder später – steigende Zinsen. Der Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund bietet Anlegern einen flexiblen, auf einer hohen Überzeugung basierenden Ansatz. Dieser birgt das Potenzial, in jedem Marktumfeld attraktive Renditen zu generieren und korreliert nur geringfügig mit traditionellen Anlagen.

Der Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund ist ein indexunabhängiger, globaler und makroökonomisch ausgerichteter Fixed Income Fund, der als täglich liquider UCITS strukturiert ist und die Maximierung der Gesamtrendite unter Einhaltung einer Volatilitätsobergrenze von 10% p.a. anstrebt.

Der Fonds nutzt eine Top-down-Strategie in Kombination mit einem Bottom-up-Auswahlprozess, der vom Global Investment Strategy Committee von Western Asset definiert wird. Das Chancenspektrum des Fonds ist äußerst vielseitig und umfasst globale Staats- und Unternehmensanleihen, Schwellenländer und Devisen. Durch ein aktives Management und flexible Richtlinien ist der Fonds in der Lage, sich auf spezifische Sektoren und Titel mit langfristigem Wertpotenzial zu konzentrieren. Darüber hinaus betreibt der Fonds ein dynamisches Management von Duration, Zinskurve und Volatilität. Diese Makro-Strategien sollen in Phasen mit steigenden bzw. fallenden Zinsen eine Renditequelle bieten. Darüber hinaus sollen sie die längerfristigen Risikopositionen des Fonds in Phasen mit Marktverwerfungen schützen.

Obwohl der Fonds an keinen Marktindex gebunden ist, unterliegt er breit gefassten Anlagerichtlinien, die eine zu hohe Konzentration in einem bestimmten Sektor oder Land vermeiden:

100% festverzinsliche Wertpapiere.

bis zu 50% ohne Investment-Grade.

bis zu 50% Schwellenländeranleihen.

bis zu 50% in Nicht-US-Dollar-Währungen (nicht-abgesicherte Nicht-US-Anlagen und/oder Fremdwährungen).

Duration: -5 bis +10 Jahre, netto

Es gibt nur wenige Fonds, die diesem in Irland ansässigen UCITS-Fonds ähneln. Dieses liquide, reine Alpha-Vehikel basiert auf einer hohen Überzeugung und wird direkt von Western Assets CIO Ken Leech gemanagt. Der Fonds unterscheidet sich deutlich von indexunabhängigen Long-only-Strategien sowie von Benchmark-unabhängigen “Beta-Rotator”-Vehikeln, die einen über der Geldmarktrendite liegenden Ertrag (Cash-Plus Return) anvisieren. Der Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund setzt zudem aktiv Derivate ein, die zum Eingehen bestimmter Positionen (z. B. negative Duration) erforderlich sind. Der Fonds weist nur wenig Ähnlichkeiten mit den naturgemäß vorsichtigeren festverzinslichen Produkten auf.