ODDO BHF Polaris Balanced DR-EUR

Valor: 3669008

Der ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced ist es, einen attraktiven Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Video "ODDO BHF Polaris Balanced"