Raiffeisen Futura Swiss Stock A

Valor A-Klasse:1198098 / ISIN: CH0011980981

Der Raiffeisen Futura Swiss Stock zeigt, dass er durch sein aktives Management, kombiniert mit dem Nachhaltigkeitsansatz, in vielen Jahren eine Überrendite (Alpha) generieren kann. Es wird auch deutlich, dass das Konzept von nachhaltigen Anlagen den Vergleich mit traditionellen Investitionsformen durchaus nicht scheuen muss – im Gegenteil. Der Leistungsausweis des Raiffeisen Futura Swiss Stock ist nicht nur im vergangenen Jahr erfreulich. Auch über drei, fünf und zehn Jahre liegt die Rendite deutlich über jener seines Referenzindex (Swiss Performance Index TR (SPI)). Der Raiffeisen Futura Swiss Stock erzielte seit seiner Lancierung am 8.6.2001 eine hervorragende Rendite von total 136.8% und übertraf damit den SPI bei weitem, der im gleichen Zeitraum "nur" eine Rendite von 74.6% erzielte (Stand: 31.12.2016).

Der Raiffeisen Futura Swiss Stock investiert in Schweizer Unternehmen, welche die strengen ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitskriterien der unabhängigen Ratingagentur Inrate erfüllen. Er kann aktive Gewichtungen sowohl in den grössten Schweizer Blue Chips als auch in Aktien von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen eingehen, sofern diese die Kriterien der unabhängigen Nachhaltigkeits-Ratingagentur Inrate erfüllen.

Die Stimmrechte der im Fonds enthaltenen Gesellschaften werden gemäss den Empfehlungen von Ethos, schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung, im Interesse der Anleger ausgeübt.

