Schroder ISF* Global Cities C Acc USD

Warum sind Global Cities wichtig?

Die Urbanisierung ist ein starkes und seit mehreren Jahrzehnten umfassendes Thema. Es wird erwartet, dass bis 2050 fast 70% der Weltbevölkerung (Stand heute: 55%) in städtischen Gebieten leben werden. Wenn man also weiss, welche Städte von diesem demografischen Wandel profitieren werden, können Anleger gezielt die richtigen Chancen nutzen. Die Investition in Immobilien in diesen Städten ermöglicht ein Engagement in einer Vielzahl von Sektoren (von Rechenzentren, Mietlager und Fertighäusern bis hin zu konventionellen Bereichen wie Büros, Einzelhandel und Industrie) und einen Zugang zu Volkswirtschaften, von denen erwartet wird, dass sie den nationalen Durchschnitt übertreffen.

Highlights

Eine niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen

Immobilien liefern langfristig attraktive Renditen und weisen eine geringe Korrelation zu anderen Investitionsarten aus.

Die Liquidität eines Investmentfonds

Die Strategie bietet ein globales, unmittelbares Immobilienengagement mit der Liquidität eines Investmentfonds und geringeren Transaktionskosten im Vergleich zu einer Direktanlage.

Stärkere Preisgestaltungsmacht

Zugang zu Immobilien in den führenden Städten der Welt, wo das Angebot begrenzt ist, führt zu einer starken Preisgestaltungsmacht.

Inflationsschutz

Inflationsschutz durch Dividendenrenditen: Die Mieten bieten Reversionspotenziale und steigen in der Regel mit der Inflation.

Fondsdetails

Fondsname Schroder ISF Global Cities Anteilsklasse C Acc USD ISIN Code LU0224508670 Bloomberg Ticker SCHGPSC LX Basiswährung USD Management Fee 0.75% Lancierung 31.10.2005 Fondskategorie Aktien weltweit Fondssektor Global

