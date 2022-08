Valor: 51637539 | LU1910164836

Warum investieren?

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration ist ein flexibler, benchmark-unabhängiger Anleihefonds. Ziel des Fonds ist es, eine attraktive Gesamtrendite sowie den Erhalt einer strukturell niedrigen Duration und die Steuerung des Verlustrisikos zu ermöglichen.

Der Fonds setzt einen innovativen globalen Anleiheallokationsprozess ein, der qualitative Teamansichten und quantitative Modelltechniken verbindet, um ein optimales, risikoadjustiertes Portfolio aufzubauen.

Der Fonds basiert auf einen globalen Ansatz, ohne Vorlieben für bestimmte Regionen und Sektoren. Über Ratings und Gebiete hinweg werden Chancen gesucht, um ein diversifiziertes Portfolio zu gestalten.

Wir sind davon überzeugt, dass in diesen unsicheren und durch Marktschwankungen geprägten Zeiten eine flexible, für alle Segmente offene Strategie mit kurzer Laufzeit das Erfolgsrezept ist, um den Sturm zu überstehen.

ESG Integration

ESG ist vollständig in diesen Anlageprozess integriert.

Ökologische und soziale Themen liegen eng mit Themen ohne ESG Bezug zusammen, wodurch unsere Kreditanalysten imstande sind, die künftige Nachhaltigkeit des Geschäfts und somit das Risiko für die Anleihehalter ganzheitlich zu beurteilen. Ferner streben wir mithilfe einem besonders detaillierten Verständnis der Geschäftsmodelle, einschliesslich der Corporate Governance, einen Informationsvorsprung an. So wollen wir feststellen, wie Emittenten mit Veränderungen umgehen, und Risiken identifizieren. Des Weiteren arbeiten unsere Analysten zusammen, um die möglichen Auswirkungen dieses Risikos entlang der Lieferketten zu verstehen.

Mit der ESG-Integration sowie unserem Research- und Anlageprozess streben wir nicht subjektive moralische Aussagen im Namen unserer Kunden an, sondern wir erkennen, dass ESG-Aspekte einen wesentlichen Einfluss auf die kurz-, mittel- und langfristige Wertentwicklung von Unternehmensemittenten haben können.

Highlights

Direkter Zugriff auf das Beste von Schroders: Vorteile durch Erfahrung und erwiesenes weltweites Know-how unseres globalen Expertenteam zur Renditesteigerung

Gut etablierte, weltweite Unternehmensplattform mit einem gut aufgestellten und erfahrenen Team

Innovativer, qualitativer und quantitativer Anlageansatz

ESG ist vollständig in den Anlageprozess integriert – Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR)**

Fondsdetails

Fondsname Schroder ISF Global Credit Income Short Duration Anteilsklasse C Acc EUR ISIN Code LU1910164836 Bloomberg Ticker SCISDEC LX Basiswährung EUR Management Fee 0.40 % Lancierung 30.11.2016 Fondskategorie Globale flexible Obligation Fondssektor Global

Um mehr über den Fonds zu erfahren, melden sie sich bitte beim Schroders Verkaufsteam, oder besuchen Sie unsere Webseite.

*Schroder International Selection Fund wird in dieser Publikation mit Schroder ISF abgekürzt.

**Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) auf.

Wichtige Information

Marketingmaterial.

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder International Selection Fund (die "Gesellschaft") zu zeichnen. Dieses Dokument sollte nicht als Beratung ausgelegt werden und stellt deshalb keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Eine Investition in die Gesellschaft ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden.

Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen, Kopien sind kostenlos bei Schroder Investment Management (Europe) S.A. erhältlich.

Schroders kann jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer Fonds in einem EWR-Land einzustellen. Allerdings wird eine solche Absicht in Übereinstimmung mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf unserer Website veröffentlicht. Alle Verweise auf Sektoren/Länder/Aktien/Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten/Wertpapieren oder zur Anwendung einer Anlagestrategie dar. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern. Alle Verweise auf Wertpapiere, Sektoren, Regionen und/oder Länder dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Kauf- und/oder Verkaufsempfehlung dar.

Für die Schweiz: Schroder Investment Management (Switzerland) AG ist der Schweizer Vertreter («Schweizer Vertreter») und Schroder & Co Bank AG die Zahlstelle in der Schweiz des in Luxembourg domizilierten Schroder International Selection Fund. Der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Schweizer Vertreter bezogen werden. Schroders ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Informationen darüber, wie Schroders Ihre persönlichen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/datenschutz/ oder auf Anfrage erhalten, falls Sie keinen Zugang zu dieser Website haben. Eine Zusammenfassung der Rechte der Investierenden erhalten Sie unter: https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/beschwerden/.

Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgezeichnet oder überwacht werden. Diese Publikation wurde von Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich, Schweiz, einer von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, Schweiz, bewilligten und beaufsichtigten Fondsleitung, herausgegeben.