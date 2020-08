Schroder ISF* Global Sustainable Growth / USD, A Acc

Valor: 11866640 | LU0557290698

Warum investieren?

Expertise - Einzigartige Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Teams, die auf Schroders' breitere globale Ressourcen zurückgreifen.

Nachhaltigkeit - Proprietäres 'SQ'-Rahmenwerk zur systematischen Bewertung der Stakeholder-Beziehungen von Unternehmen.

Engagement - Gezieltes Engagement, das sich auf die Verbesserung der Ergebnisse für die Aktionäre und die Gesellschaft insgesamt konzentriert.

Während des jüngsten Marktabschwungs aufgrund des Coronavirus übertrafen mehr als 60% der ESG-orientierten Investmentfonds den breiteren globalen Aktienindex. Auch wenn Coronavirus vorübergehend das Augenmerk auf nachhaltige Investitionen lenkt, sind die globale Erwärmung, der demografische Wandel und die technologische Revolution die grössten Herausforderungen, die das Potenzial haben, die Weltwirtschaft umzugestalten und die Finanzmärkte nachhaltig zu verunsichern. Die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern vergrössert sich und die herkömmliche Finanzanalyse wird wahrscheinlich nicht ausreichen.

Unser Investment Team macht deshalb eine tiefgreifende, ganzheitliche Bewertung (u.a. mittels Schroders proprietärem Tool: SQ Sustainability Quotient) der langfristigen Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und der Wachstumsaussichten eines Unternehmens basierend auf dessen Stakeholder-Beziehungen. Denn wir sind der Ansicht, dass nur langfristig orientierte Unternehmen in der Lage sind, übernormales Wachstum und Erträge zu erwirtschaften.

Fondsdetails

Fondsname Schroder ISF Global Sustainable Growth ISIN Code LU0557290698 Bloomberg Ticker SGDWDAA Währung der Anteilsklassse USD Management Fee 1.3% Lancierung 23.11.2010 Fondskategorie Aktien weltweit Fondssektor Global

Quelle: Schroders

*Der Schroder International Selection Fonds wird als Schroder ISF bezeichnet.

