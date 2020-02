ETF-Nettozuflüsse auch im Januar stark

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und andere Exchange Traded Products (ETPs) verzeichneten auch im Januar starke Zuflüsse. (Bild: Shutterstock.com)



Die globalen Nettozuflüsse in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und andere Exchange Traded Products (ETPs) beliefen sich im Januar auf 66,5 Mia. Dollar, nachdem sie im Dezember aussergewöhnlich hohe 85,8 Mia. Dollar erreicht hatten (was dem zweithöchsten monatlichen Ergebnis aller Zeiten entspricht). Der Rückgang im Januar lässt sich vor allem auf ein geringeres Interesse an Aktien-ETFs zurückführen, während die Zuflüsse in Obligationen- und Rohstoffprodukte anzogen, wie dem BlackRock Global ETP Landscape zu entnehmen ist. Obligationen-ETFs verbuchten unter dem Strich 24,9 Mia. Dollar frisches Kapital, etwas mehr als die 24,4 Mia. Dollar im Dezember. Rohstoffprodukte erlebten mit 5,1 Mia. Dollar wieder positive Zuflüsse (von denen etwa 60 Prozent auf Goldprodukte entfielen), nach Abflüssen in Höhe von 0,2 Mia. Dollar im Vormonat.

Als Haupttrends im Januar ortete BlackRock, dass die Zuflüsse in breit anlegende ETPs auf Aktienmärkte der Industriestaaten anzogen, Hochzinsobligationen-Produkte weniger Neugeschäft verbuchten und die Nettozuflüsse in Gold-ETPs sich gegenüber dem Vormonat verzehnfachten.

Die Highlights des Global ETP Landscape für das vierte Quartal 2019 im Überblick:

Weltweit verbuchten ETPs im vierten Quartal unter dem Strich 206,7 Mia. Dollar frisches Kapital – damit war es das beste Quartal im Jahr 2019. Die Zuflüsse im Gesamtjahr 2019 belaufen sich auf 559 Mia. Dollar.

Die Zuflüsse im Schlussquartal wurden angeführt vom Netto-Neugeschäft in den Segmenten Obligationen (66,7 Mia. Dollar), US-Aktien (66,3 Mia. Dollar), breite entwickelte Märkte (31,4 Mia. Dollar), Schwellenländeraktien (24 Mia. Dollar) und europäische Aktien (12,2 Mia. Dollar).

Die 66,7 Mia. Dollar Netto-Neugeschäft mit Obligationen-ETPs sind ein neuer Quartalsrekord in diesem Segment. Sie übertreffen den bisherigen Rekord aus dem dritten Quartal 2019 um 1,8 Mia. Dollar.

Im Bereich US-Aktien hielt der Trend steigender Quartalszuflüsse an. Von den insgesamt 66,3 Mia. Dollar entfielen 28,5 Mia. Dollar auf US-Standardwerte.

ETPs auf breite entwickelte Aktienmärkte verzeichneten das stärkste Quartal 2019. Von insgesamt 31,4 Mia. Dollar kamen 19,7 Mia. Dollar global anlegenden Produkten zugute.

Die 12,2 Mia. Dollar Netto-Neugeschäft mit europäischen Aktien-ETPs markieren das erste positive Quartal für dieses Segment im Jahr 2019. Im Fokus standen Produkte auf den breiten europäischen Markt (8,9 Mia. Dollar) sowie auf britische Aktien (6,2 Mia. Dollar).