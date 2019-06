Invesco erweitert ETF-Palette durch Fusion

Invesco hat OppenheimerFunds gekauft.



Der US-amerikanische Asset Manager Invesco hat OppenheimerFunds per 24. Mai 2019 von dem Unternehmen MassMutual gekauft. Der Zusammenschluss der Produktpalette war bereits seit einiger Zeit in Erwägung gezogen worden. Invesco übermittelte die Pläne erstmals im November 2018 in einem Schreiben an die amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC). ie 20 betroffenen Oppenheimer Fonds machen etwa €4 Milliarden an verwalteten Vermögen aus.

Laut Citywire werden zudem 67 von 70 aktiv verwalteten Investmentfonds von Oppenheimer in "Invesco Oppenheimer" umbenannt. Dabei handle es sich aber nicht um Zusammenlegungen.