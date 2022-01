Invesco lanciert physisch besicherten Bitcoin-ETP

Das Bitcoin-Produkt von Invesco soll ein unkompliziertes Engagement in der Kryptowährung ermöglichen. (Bild: Unsplash/André Francois Mckenzie)



Bitcoin (BTC) macht 42% des 2 Bio. USD schweren Marktes für Kryptowährungen aus. Mit einem täglichen Handelsumsatz von mehr als 2 Mrd. USD an den weltweiten digitalen Börsen ist Bitcoin zudem die aktuell liquideste Kryptowährung. Trotz der Grösse und hohen Liquidität des Bitcoin-Marktes haben sich viele professionelle Investoren bislang jedoch schwer getan, ein ausreichend robustes Vehikel institutioneller Qualität zu finden, um Zugang zu diesem Markt zu erhalten.

Das Bitcoin-Produkt von Invesco ist speziell auf die Anforderungen professioneller Investoren ausgerichtet, denen an einem unkomplizierten Engagement in der Kryptowährung gelegen ist, wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag heisst. Der Invesco Physical Bitcoin ETP ist ähnlich strukturiert wie das etablierte physische Goldprodukt des Investmentmanagers und wird zu 100% durch Bitcoin-Bestände besichert. Ziel ist es, die Kursentwicklung von Bitcoin abzüglich einer jährlichen Pauschalgebühr von 0,99% zu erzielen.

Die häufigsten Fragen institutioneller Investoren betrafen laut Gary Buxton, Head of EMEA ETFs, praktische Aspekte wie die Verwahrung der Vermögenswerte, das Risikomanagement, den Handel und die Bewertung. Die zur Besicherung gehaltenen Bitcoins werden im Namen des Invesco ETP von Zodia Custody verwahrt, einem in Grossbritannien ansässigen Verwahrer digitaler Vermögenswerte, der bei der FCA gemäss den britischen Anti-Geldwäsche-Bestimmungen als Crypto Asset Business registriert ist.