SIX übernimmt Index- und ETF-Datenspezialisten

Ziel dieser Übernahme ist es, das Datenangebot von SIX zu erweitern und die eigene Gesamtstrategie zu unterstützen. Diese bestehe darin, ihren Kunden neue Daten in einem schnell wachsenden Markt bereitzustellen, um den Handel mit ETFs für sie transparenter und effizienter zu gestalten. Ultumus und SIX sind langjährige Partner im Indexgeschäft. Durch die Erweiterung um das Datenuniversum von Ultumus, das rund 7'700 ETF-Produkte abdeckt, was 95% des Marktes entspricht, entsteht eines der grössten ETF-Berechnungshäuser der Welt, wie SIX am Dienstag mitteilte.

Der Abschluss der Transaktion erfolgte am 12. Juli 2021. Die finanziellen Bedingungen der Akquisition werden nicht offengelegt.