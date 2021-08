UBS Asset Management erweitert ETF-Angebot zum effektiven Klimaschutz

UBS Asset Management lanciert zwei neue ETFs aus der UBS Paris Aligned Produktfamilie. (Bild: Shutterstock.com/Tamara B.)



UBS Asset Management lanciert zwei neue ETFs aus der UBS Paris Aligned Produktfamilie: Dabei ergänzen der MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF und der MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF das Angebot, das nun insgesamt sieben ETFs mit breiter regionaler Abdeckung umfasst, wie UBS am Dienstag mitteilte.

Die beiden neu aufgelegten ETFs reihen sich hier nahtlos ein und ermöglichen es Anlegern weltweit, von den Chancen zu profitieren, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben. Bereits im März hatte UBS Asset Management fünf Paris Aligned ETFs lanciert, die die Regionen Europa, Japan, USA, die Eurozone sowie das Anlageuniversum des MSCI World abdecken.

Die MSCI Climate Paris Aligned Indizes umfassen Unternehmen, die eine Vielzahl an Kriterien erfüllen, die darauf abzielen durch einen kohlenstoffärmeren Betrieb zum Klimaschutz beizutragen. Die Indexmethodik schliesst Unternehmen aus, die in umstrittenen Industrien (z.B. Waffen, Tabak und Kohle) involviert sind. Unternehmen, die Einnahmen aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Öl und Gas erzielen, sind ebenfalls ausgeschlossen.

Die MSCI Climate Paris Aligned Portfolios verfolgen konkret einen optimierungsbasierten Ansatz, der folgende Ziele erreichen soll:

• Der Index soll physische Risiken durch extreme Wetterereignisse um mindestens 50% reduzieren.

• Die Gewichtung von Unternehmen erhöhen, für die sich durch die Transition im Zusammenhang mit dem Klimawandel Chancen ergeben.

• Die Gewichtung von Unternehmen mit glaubwürdigen Kohlenstoffreduktionszielen steigern.

• Investments im Einklang mit den Empfehlungen der Expertenkommission "Task Force on Climate-related Financial Disclosures" und dem 1,5-Grad-Ziel ermöglichen.

"Die beiden neuen Paris Aligned ETFs bilden flexible Portfoliobausteine für Anleger, die so zwischen breiten regionalen als auch weltweiten Investments wählen können“, erklärt Raimund Müller, Head ETF & Index Fund Sales Schweiz & Liechtenstein bei UBS Asset Management, und ergänzt: "Die UBS Paris Aligned Produktfamilie ist in ihrer Breite einzigartig am Markt und stellt einen nächsten Entwicklungsschritt in der nachhaltigen Geldanlage dar."

Die Notierungen erfolgen an den wichtigsten europäischen Börsen, darunter SIX Swiss Exchange, Xetra und Borsa Italiana.