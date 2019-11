Aberdeen SI holt Vertriebschef für die Schweiz

Karsten-Dirk Steffens, Head of Switzerland Distribution, Aberdeen Standard Investments



Aberdeen Standard Investments (ASI) hat die Ernennung von Karsten-Dirk Steffens zum neuen Head of Switzerland Distribution bekanntgegeben. Er kommt vonAviva Investors, wo er Leiter des Vertriebsgeschäfts für die DACH-Region war. Steffens ist seit über zwölf Jahren im Schweizer Investmentmarkt tätig und verfügt über umfassende Kenntnis und Erfahrung in der Arbeit mit Finanzinstituten, sowohl im institutionellen Bereich als auch im Wholesale-Bereich, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Steffens arbeitet von Zürich aus und ist Rik Brouwer, Leiter des Vertriebsgeschäfts Europa, unterstellt. Weitere Mitglieder des Teams Vertriebsgeschäft Schweiz sind Julien Boissier in Genf sowie Paola Bissoli und Crystal Williams in Zürich.

Aberdeen Standard Investments ist seit über 20 Jahren im Schweizer Markt aktiv. Das Unternehmen ist hier für eine Anzahl Grosskunden tätig, darunter Pensionskassen, Treuhand- und Versicherungsunternehmen. ASI bietet zudem Vermögensverwaltungslösungen im Rahmen von Fund-of-Funds-Investments sowie über Privatbanken an.