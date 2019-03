Aberdeen Standard Investments und J.P. Morgan Mansart legen neuen Fonds auf

Der Fonds strebt laut Medienmitteilung auf lange Sicht Erträge und Kapitalschutz für institutionelle Anleger bei gleichzeitiger Reduzierung der Volatilität, der Verluste und der Kapitalanforderungen gemäss der Solvabilität-II-Richtlinie für europäische Versicherer an. Das Anfangskapital des Fonds beträgt 100 Millionen Euro.

Aberdeen Standard Investments legte seine European Equity Income-Strategie im April 2009 auf. Auf der Grundlage dieses Know-hows legt der Defensive European Equity Income Fund vornehmlich in europäische Unternehmen (ohne Grossbritannien) mit hohen, steigenden oder fehlbewerteten Dividendenrenditen an.

Bei dem Fonds handelt es sich um einen OGAW, der in Irland domiziliert und für den Vertrieb in verschiedenen europäischen Ländern (darunter Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Schweiz, Grossbritannien und Irland) registriert ist. Der Referenzindex ist der FTSE World Europe ex UK Index. Eine Anteilsklasse für Retail-Anleger steht ebenfalls zur Verfügung.