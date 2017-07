Active Ownership am effektivsten für verantwortliches Investieren

Seit einigen Jahren nimmt das Anlegerinteresse am verantwortlichen Investieren immer mehr zu. Gleichzeitig können Investoren zwischen immer mehr Responsible-Investment-Ansätzen wählen. Ein neues Whitepaper von Invesco beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze sowie die Ergebnisse bisheriger empirischer Untersuchungen zu ihren Auswirkungen auf die Performance. Die Autoren der Studie, Bonnie Saynay, Global Head, Proxy Governance and Responsible Investment, und Henning Stein, Head of EMEA Institutional Marketing, kommen zum Schluss, dass so genannte Active Ownership – aktives Aktionärstum – der effektivste Mechanismus zur Förderung des verantwortlichen Investierens und des Investment Stewardship ist, d.h. der Förderung des langfristigen Erfolgs von Unternehmen so, dass auch die Kapitalgeber profitieren.