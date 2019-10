Allfunds gewinnt Kunden im Wachstumsmarkt Schweden

Juan Alcaraz, CEO von Allfunds



Allfunds unterstützt Folksam mit ihren integrierten Lösungen für Drittfonds, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. "Schweden ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für Allfunds. Zudem bilden Versicherungsgesellschaften ein zentrales Kundensegment. Wir unterstützen diese bei der Umsetzung ihrer Anlagestrategien mittels Fonds für ihr Lebens- und Vorsorgegeschäft", kommentiert Stig Harby, Regional Manager Central and Northern Europe bei Allfunds. Und Juan Alcaraz, CEO von Allfunds, betont: "Diese Partnerschaft ist wichtig für unsere hochgesteckten Ziele in Nordeuropa und das Wachstum unseres neuen Büros in Stockholm."

Folksam erhält über die B2B-Fondsplattform von Allfunds Zugang zu einer umfangreichen Palette an Anlagefonds, einer vollautomatischen Fondshandelsplattform und integrierten Fondsdatenmanagement-Lösungen sowie zu der Expertise eines der grössten europäischen Fondsresearch-Teams.