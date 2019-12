Alliance Bernstein verstärkt das Schweizer Vertriebsteam

Peter Leffler, Director, Financial Institutional Adviser (Switzerland), Alliance Bernstein



Alliance Bernstein (AB) hat Peter Leffler zum Director, Financial Institutional Adviser (Switzerland) ernannt, wie die Fondsgesellschaft am Mittwoch bekanntgab. Er wird an Martin Dilg, Head of Wholesale Distribution für die DACH-Region bei AB berichten. Leffler bringt über 23 Jahre Branchenerfahrung mit und verantwortete zuletzt als Senior Client Advisor Executive Director den Fondsvertrieb bei JP Morgan Asset Management. Dabei konzentrierte er sich auf Grosskunden einschliesslich Universalbanken, Privatbanken und unabhängige Vermögensverwalter. Zu seinen vorherigen Arbeitgebern zählen Swiss & Global Asset Management, UBS und Julius Bär.

In seiner neuen Position wird Leffler für den Aufbau enger Beziehungen zu Finanzintermediären in der Region verantwortlich sein und das Unternehmen dabei unterstützen, Anlagelösungen für und mit Kunden zu entwickeln und bereitzustellen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, wie es in der Mitteilung heisst.