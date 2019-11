Allianz Global Investors regelt Nachfolge in der Führung

Tobias Pross, neuer CEO bei Allianz Global Investors



Allianz Global Investors hat am Montag angekündigt, dass im Zuge einer Nachfolgeregelung am 1. Januar 2020 ein Wechsel in der Führung des Unternehmens stattfinden wird. Tobias Pross, derzeit Global Head of Distribution, und Deborah Zurkow, Global Head of Alternatives, werden die Positionen von Andreas Utermann übernehmen, der sich zurückzieht. Pross wird zum Chief Executive Officer (CEO) von Allianz Global Investors berufen, Zurkow wird als Global Head of Investments die Führung der Anlagesparte übernehmen. Utermann wird bis Ende Juni 2020 in einer beratenden Funktion zur Verfügung stehen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst.

Deborah Zurkow, Global Head of Investments



Tobias Pross ist seit 20 Jahren für die Allianz tätig. Er hatte mehrere Leitungspositionen im Vertrieb inne und trieb international den Aufbau neuer und die Stärkung bestehender Vertriebskanäle voran. Er gehört seit 2015 dem obersten Leitungsgremium (Global Executive Committee) von Allianz GI an. Deborah Zurkow kam 2012 zu Allianz GI, um den Bereich der Infrastrukturfinanzierung (Infrastructure Debt) aufzubauen. Als Global Head of Alternatives ist sie jetzt verantwortlich für die schnell wachsende Sparte der Alternativen Investments mit einem verwalteten Vermögen von 70 Mrd. Euro. Sie gehört dem Global Executive Committee seit 2016 an.