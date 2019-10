Amundi ernennt neuen Global Head of Research

Monica Defend, Global Head of Research bei Amundi.



Monica Defend folgt auf Philippe Ithurbide, der neu als Senior Economic Advisor das General Management von Amundi beraten wird, wie der Asset Manager mitgeteilt hat. Defend war zuvor stellvertretende Leiterin des Researchs der Amundi-Gruppe und Mitglied des Global Investment Committee. In dieser Funktion war sie für die globale Anlagestrategie von Amundi verantwortlich. Davor war sie Global Head of Asset Allocation Research und Head of Quantitative Research bei Pioneer Investments.

Nach ihrer Tätigkeit als Universitätsassistentin am Institut für Advanced Econometrics an der Bocconi University wechselte Defend 1997 in die Investmentbranche. Sie hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften (Bocconi University) und Finanzwirtschaft von der London Business School und der Bocconi University erworben.